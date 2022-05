Un constat est à l’origine de cette volonté d’écriture : Odessa n’a pas de livre du souvenir alors que de nombreuses bourgades juives d’Europe centrale et orientale sont pourvues d’un yizker-bukh. La communauté juive odessite fut pourtant décimée aux trois quarts durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis et leurs alliés roumains. En outre, Odessa la Juive a largement contribué à enrichir le patrimoine culturel mondial. Cet ouvrage propose de « réparer » en partie cet oubli en écrivant l’Histoire et la petite histoire de cette société d’avant le génocide, en établissant la chronologie des massacres, en accomplissant tout simplement un devoir de vérité. Car sinon comment transmettre ?

Isabelle Némirovski, Docteur de l'INALCO (études juives et hébraïques), fondatrice et présidente de l'association Les Amis d’Odessa, œuvre à « reconstruire » la parole mémorielle de la communauté juive odessite aux expressions plurielles et au rayonnement international.

Table des matières…

Lire l'introduction…

Page présentant l’ouvrage sur le site de l'éditeur…