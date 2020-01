Irréductibles. Enquête sur des milieux de vie de Bure à Notre-Dame-des-Landes

Sylvaine Bulle

Collection : Ecotopiques

ISBN : 978-2-37747-161-4

Format : 21,5 x 14

Pages : 350

Prix : 25 €

PRÉSENTATION

D’où viennent les ZAD (zones à défendre) ? Qu’est-ce que l’« autonomie politique » qui fonde théoriquement ce régime d’action ? C’est l’objet de cet ouvrage, le premier écrit par un universitaire sur ce sujet, qui appréhende les mouvements d’occupation tournés vers l’appropriation ou l’action directe en prise avec des territoires à partir d’une enquête de terrain menée en grande partie sur la ZAD Notre-Dame-Des-Landes.

En dehors du système marchand et capitaliste, même dans ses dernières itérations « vertes », l’autonomie politique défend l’idée que des formes politiques et sociales émergentes ne peuvent être absorbées. C’est le cas des ZAD qui, par l’occupation et la prise territoriale, tentent d’échapper à toute récupération politique.

L’étude menée par S. Bulle est une première approche universitaire sur un sujet qui, par sa nouveauté et sa radicale différence, échappait jusqu’alors aux normes classiques de la sociologie. Elle est l’une des premières à identifier les fondements normatifs, économiques et les grammaires structurées autour de principes moraux et politiques : la non domination, la solidarité et l’associationisme dans lagestion des territoires ainsi que le refus des systèmes économiques et de toute extériorité renvoyant à un « dehors étatique ».

Sylvaine Bulle est professeure de sociologie à l’ENSA Paris Val de Seine (Université de Paris) et membre du Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CNRS, Paris 8, Paris 10). Elle est spécialiste des conflits, de la violence politique, des formes contemporaines tournées vers l'émancipation politique.