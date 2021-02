IRIS, n°40

"L’installation artistique : une expérience de soi dans l’espace et dans le temps"



Sous la direction de Fleur Vigneron

Ce numéro est en accès libre sous le site suivant : https://publications-prairial.fr/iris/index.php?id=222

ISBN : 978-2-37747-249-9



PRÉSENTATION

L’art de l’installation a plus de cinquante ans. Il a modifié notre rapport à l’art en sollicitant le corps tout entier, en démontrant sa sensibilité à l’espace, à l’environnement, aux êtres vivants avec lesquels il est en constante interaction. Cette publication, issue de journées d’études organisées par l’équipe interuniversitaire Langarts en 2017, analyse cette modification de la perception induite par les installations à travers des approches théoriques et des œuvres devenues classiques ou emblématiques, de Carl Andre, Dan Graham, Jean-Michel Sanejouand, Philippe Parréno, ainsi que l’influence de cette forme d’art sur la musique. Elle examine également sa réception en Asie, révélant où elle entre en résonance avec les représentations et pratiques asiatiques anciennes, souvent associées au spirituel. L’articulation corps/espace/imaginaire est le point commun des différentes installations. Ces installations révèlent le chiasme entre le corps individuel et l’espace extérieur dans la représentation intérieure de l’expérience. Les textes témoignent du processus par lequel le voyage physique du corps du spectateur dans un espace matériel — parfois invisible — et ses composantes structurelles se déroulent dans le temps, comme une succession de micro-expériences.

Cette publication ajoute à la littérature existante un niveau d’analyse théorique, expérientielle et transculturelle qui la rend pertinente pour des domaines connexes tels que la philosophie, la psychologie, les études sociales, les études asiatiques. Elle a pour ambition de favoriser la prise de conscience de la rencontre active qui caractérise toute expérience de vie

TABLE DES MATIÈRES

Fleur Vigneron

Éditorial

Philippe Walter

Hommage à Patrick Pajon (1955-2020)

Mythodologies. — Installations : approche théorique et représentations symboliques de soi

Sous la direction de Christine Vial-Kayser, Sylvie Coëllier et Patrick Otto

Sylvie Coëllier

L’installation : retour sur une histoire du terme, de ses modes d’apparition et de ses significations

Fabrice Métais

Faire l’expérience de l’autre : intersubjectivité, altérité et installation artistique

Frédéric Herbin

Les Organisations d’espaces de Jean-Michel Sanejouand ou l’installation in situ comme expérience du lieu

Marie-Laure Delaporte

Des installations proprioceptives de Dan Graham aux promenades « post-cinématographiques » de Jesper Just

Hiroshi Uemura

L’Art in situ ou le site comme art : un mode de réception japonaise de l’art contemporain

Jacques Amblard

Installations « musicales » (surtout après 2000) : des œuvres limites

Topiques. — Installations : diverses expériences de l’espace et de la méditation

Sous la direction de Christine Vial-Kayser, Sylvie Coëllier et Patrick Otto

Jérôme Dussuchalle

Approche de la sculpture de Carl Andre au regard d’une phénoménologie de l’espace et du lieu

Pascale Saarbach

Ann Hamilton : les conditions de l’attention

Charlotte Serrus

Des proximités rétives : Kandors

Hyeon-Suk Kim

Le sens du vide dans l’art de l’installation de Yasuaki Onishi

Hye-Jun Park

L’espace méditatif dans l’installation sonore de Kichul Kim

Jacline Moriceau

L’ikebana comme installation chez Sôfû Teshigahara et Hiroshi Teshigahara

Facettes

Gerald Unterberger

L’Arbre du Bœuf

Kôji Watanabe

Le chat dans Kokon chomon-jû

Comptes rendus

Laurence Doucet

Karin Ueltschi, Mythologie des boiteux et du pied fabuleux – Œdipe, Jacob, Mélusine et Cie

Brigitte Charnier

Jean-Charles Berthet, Merlin le fou. Essai d’archéologie et d’anthropologie

Philippe Walter

Valéry Raydon, Le Cortège du Graal. Du mythe celtique au roman arthurien

Jean-Charles Berthet

Françoise Clier-Colombani et Martine Genevois (éds), Patrimoine légendaire et culture populaire : le gai savoir de Claude Gaignebet