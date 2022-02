Le n. 28, 2022, d'Interculturel, revue interdisciplinaire de l'Alliance Française de Lecce, dirigée par Andrea Calì (Università del Salento, Lecce), vient de sortir.

Interculturel est la revue annuelle de l’Alliance Française – Association culturelle franco-italienne de Lecce. Elle comprend, sous le signe de l’éclectisme, cinq rubriques. Didactique: réflexions, propositions, suggestions, expériences sur l’enseignement-apprentissage de la langue, de la littérature et de la civilisation (pas seulement) françaises, à la lumière des stratégies didactiques les plus récentes et du renouvellement en cours dans le domaine méthodologique. Littératures: études et recherches sur le monde littéraire français et francophone, de l’aire caraïbe à celle de l’Océan indien, du Québec aux régions de la Méditerranée et à l’Afrique noire, en une perspective interculturelle vouée à privilégier les convergences et les interrelations, même avec les productions littéraires d’autres Pays, à affirmer les différences et les originalités, à abattre des hiérarchies périmées. Langues, culture et société: de l’histoire à la géographie, de la philosophie aux sciences juridiques, de la linguistique au cinéma et à l’art, du monde de l’économie et de la politique à celui de l’éducation et des techniques. Mais aussi les us et coutumes, les habitudes, les stéréotypes de la vie quotidienne: autant de phénomènes, multiples et polymorphes, permettant sans doute de saisir l’âme d’un peuple. Inédits: exemples d’invention-création littéraire conviant le lecteur à découvrir des imaginaires et des stylèmes fort différents. Fiches de lecture: comptes rendus, notes critiques, impressions, reflets par écrit de l’activité lectorale.

Sommaire

Didactique

Andrea Calì, « Oui, vous tous, comprenez que les mots sont des choses […]. Les mots sont les passants mystérieux de l’âme ». Victor Hugo et le langage poétique

Marcella Di Giura Beacco, Grammaire et contrastivité: rencontre de deux langues

Anthony Mollica, Rire et apprendre en classe de FLE

Littératures

Loubna Abahani, Voyage et quête mystique dans Pèlerinage d’un artiste amoureux d’Abdelkébir Khatibi

Yves Diouf, Étude sémantique et stylistique des violences physique et verbale dans Le Cercle des Tropiques d’Alioum Fantouré et Les Appétits féroces de Mame Pierre Kamara

Alessandra Rollo, L’écriture fictionnelle d’Alain Mabanckou. Double et identité, hybridité et intertextualité dans Black Bazar

Bernoussi Saltani, Marc Gontard: réception critique de la littérature maghrébine et Fractales ou les uns possibles et autres paradoxes dans la rencontre Europe-Afrique

Langues, culture et société

Sidi Abdellah Azeroual, L’intraduisible dans la culture matérielle. Point de vue de Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques

Atmane Bissani, Corps interdit, folie meurtrière. Notules sur L’insoumise de la Porte de Flandre de Fouad Laroui

Abdelouahed Hajji, La relecture de la mémoire littéraire arabe classique chez Abdelfattah Kilito

Maria Immacolata Spagna, À la recherche des proverbes en francoprovençal des Pouilles et leurs équivalents italiens et français dans la perspective du plurilinguisme

Inédits

Jean-Christophe Delmeule, Prémices

Abderrahim Kamal, 23 juillet 1999

Nadjim Mchangama, Le fil rouge

Fiches de lecture

Tahar Bekri, Par-delà les lueurs (Slaheddine Dchicha)

Leila Slimani, Le Parfum des fleurs la nuit (Amal Bouchelta)

Bernard Utz, Un Toit (Diana Gradu).