24 et 25 février 2021

En posant, la question des impostures et des vérités en art(s) à partir d’œuvres singulières, il s’agit de s’interroger sur la manière dont chaque artiste s’arrange ou dérange la « société de l’imposture » en proposant des formes de création inédites, en ayant par exemple recours dans leurs fictions : au plagiat, à la tromperie, au faux dans les productions proposées à leurs publics, pour transgresser de manière critique les impostures présentes dans l’ordinaire de nos vies.

Ce colloque s’inscrit dans un cycle de recherches autour de l’histoire de la vérité initié en 2019-2020 par la journée d’études « Michel Foucault. Vérité et jeux de vérité » lors de la 5ème édition du Festival des arts et de la pensée : « Théâtre des Images », à l’université Bordeaux Montaigne.

Programme :

Mercredi 24 février

9h15-9h30 > Ouverture du colloque par Pierre Sauvanet (Pr, Co-directeur du laboratoire CLARE-Artes, Université Bordeaux Montaigne)

9h30-10h > Introduction du colloque par Christian Malaurie (Enseignant- chercheur Dr, HDR, Université Bordeaux Montaigne), Marie Duret-Pujol (MCF, Université Bordeaux Montaigne) et Marguerite Vappereau (MCF, Université Bordeaux Montaigne)

10h-11h15 > Conférence plénière de Roland Gori (Psychanalyste, Pr émérite de psychopathologie clinique, Aix-Marseille Université)

De la société de l’imposture au courage de la vérité au temps du coronavirus

11h30-13h > Amphi 3

Pauline Mettan (Doctorante, Université de Genève) : “Faire croire” dans À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust : Enjeux politiques et épistémologiques

Emmanuel Plasseraud (MCF, HDR, Université Bordeaux Montaigne) : Dans le labyrinthe de l’imposture. Représentation du stalinisme dans Khroustaliov, ma voiture ! d’Alexei Guerman

Alexandra Schamel (MCF, Université de Munich) : Le montage de lʼinexprimable dans la BD (auto)biographique Heimat. Loin de mon pays (2018) de Nora Krug Atelier 2 > Avant-garde et mise en cause des

impostures : le cas situationniste

11h30-13h > Salle J006

Amélie Bussy (Docteure, Université Bordeaux Montaigne) : Dénoncer l’imposture du spectacle : la critique des images par les images dans les premiers films de Guy Debord

Stéphane Lucido (Doctorant, EHESS) : Hurlements en faveur de Sade : un film qui ne se paie pas d’images

14h15-15h30 > Conférence plénière d’Hervé Le Tellier (Écrivain et universitaire)

Histoires des impostures

Lecture d’Olivier Broche (Comédien) et débat avec l’auditoire

Atelier 3 > Art, littérature, rire et outrance

15h30-17h > Amphi 3

Jean-Luc Coudray (Essayiste et romancier) : En quoi et comment la fiction littéraire peut-elle servir de référent pour valider des vérités a priori impossibles ou décalées

Éléonore Martin (MCF, Université Bordeaux Montaigne) : Dans le tapis et dans le plat : une dramaturgie de l’imposture clownesque

Margot Reyraud (Doctorante, Université Bordeaux Montaigne) : Les drag-queens reines de l’imposture

17h15-17h45 > Belinda Canonne (Romancière, essayiste, MCF littérature comparée) Le sentiment d’imposture

Jeudi 25 février

10h-11h > Conférence plénière de Nancy Delhalle (PR, Université de Liège) : Prouver ou croire. Les régimes de vérité au risque de la pensée critique



11h-11h15 > Pause Atelier 4 > Penser les arts avec Foucault

11h15-12h15 > Amphi 3

Riccardo Antoniani (Docteur, Université de Padoue, Sorbonne-Nouvelle) : Quand le faux est un moment du vrai. Vraie histoire d’un faux pamphlet situationniste

Damien Bonnec (Chercheur, Rennes 2) : Des diagrammes en musique. Logique du vrai et retournement du faux chez Gérard Pesson

Atelier 5 > Arts et Jeux de vérités

14h-15h30 > Amphi 3

Xavier Daverat (PR, Université de Bordeaux) : Chronique d’une imposture annoncée : le geste artistique et le droit

Coline Degruson (Doctorante, Université Bordeaux Montaigne) : François Morellet, Sol LeWitt et le paradoxe de la convergence formelle

Pierre Garcia (MCF, Université Bordeaux Montaigne) : De la vérité et de l’imposture en peinture : quand la peinture nous dit nos quatre vérités

15h45-16h15 > Narmine Sadeg (Artiste et MCF, Université Bordeaux Montaigne) :

Influences d’oeuvres d’arts : interrogations sur vérité et mensonge

16h15-17h15 > Discussion et synthèse du colloque

