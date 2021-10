Ils y viennent tous… au cinéma ! L’essor d’un spectacle populaire (1908-1919) est le catalogue de l’exposition du projet ANR Ciné08-19 qui se tiendra aux Archives départementales de la Gironde à Bordeaux du 20 novembre 2021 au 6 mars 2022.

Il fut un temps où le cinéma s’appelait le ci-né-ma-to-graphe. À la veille de la Première Guerre mondiale, on parle déjà de cinéma puis très rapidement le sympathique diminutif « ciné » fait son apparition. Une époque, celle des années 1910, où « aller au ciné », comme on disait alors, était une sortie fréquente, une joie évidente, un plaisir intense, une expérience sensible particulièrement riche pour un public socialement de plus en plus diversifié. Considérant le segment chronologique 1908-1919 comme un moment charnière de l’histoire du cinéma en France, ce livre propose de parcourir les différents aspects de la production, de la diffusion et de la réception des images animées à la fin de la Belle Époque.

Une histoire d’images, autrement dit d’imaginaires, mais aussi de lieux et de personnes essentielles au développement de ce nouveau mode d’expression qui cherche sa place dans le champ culturel. Les années étudiées sont décisives dans la mise en place des modalités du spectacle cinématographique. C’est-à-dire dans l’élaboration d’une activité industrielle et commerciale, et d’une pratique culturelle spécifique préfigurant ce que nous connaissons aujourd’hui. Une expression de 1917, « Ils y viennent tous… au cinéma ! », donne son titre au livre. Elle traduit d’abord et avant tout l’engouement provoqué par un loisir de plus en plus populaire. En effet, la faveur du public se porte massivement sur ce média moderne et les vedettes qu’il valorise.

C’est ce que d’aucuns appellent « la folie du cinéma ». Le titre renvoie également à l’intérêt que le cinéma suscite auprès des metteurs en scène, des décorateurs, des costumiers, des comédiens venus du théâtre ou du music-hall, mais aussi des peintres et des musiciens pour qui le cinéma est un nouveau tremplin. Des journalistes, des écrivains et des poètes veulent désormais écrire ou créer pour l’écran en prenant en considération ses possibilités artistiques. À ceux-là, il convient d’ajouter, bien sûr, les banquiers, les industriels, les politiques, les militaires, les scientifiques, les laïcs et les religieux qui réalisent tous combien les usages du cinéma peuvent être intéressants, en instruisant, en distrayant ou pour encadrer la foule. C’est à cette période extraordinairement riche que l’ouvrage redonne vie par le biais d’une belle iconographie constituée de documents et d’objets issus des collections de plusieurs institutions patrimoniales (Cinémathèque française, CNC, BnF, Musée Albert-Kahn, BHVP, ECPAD, Musée Gaumont, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Bilipo, Archives départementales de la Gironde, Bibliothèque Jacques Doucet, Cinémathèque de Toulouse).



Sous la direction de Laurent Véray.

Avec les contributions de Carole Aurouet, Colin Baldet, Manon Billaut, Alain Carou, Teresa Castro, Emmanuelle Champomier, Béatrice de Pastre, Jitka de Préval, Christophe Gauthier, Mélissa Gignac, Laurent Guido, Thierry Lefebvre, Laurent Le Forestier, Laurent Mannoni, Céline Pluquet, Marion Polirsztok, Clément Puget, Anne Sigaud, Élodie Tamayo et Laurent Véray.



Cet ouvrage est publié en coédition avec les Archives départementales de la Gironde et l’Université Sorbonne Nouvelle.

Avec le soutien du CNC.