Lettres à Tolstoï et à sa famille

Ilia Répine

traduction de Laure Troubetzkoy

Vendémiaire éd.

EAN : 978-2-36358-367-3 — 23 € — 216 p. — Parution le 16 septembre 2021

Cela commence, en octobre 1880, comme une scène de roman : la visite du grand homme à l’atelier du jeune peintre, qui dès lors nouera avec son aîné les liens d’une amitié qui durera près de trente ans. C’est ainsi qu’Ilia Répine, destiné à devenir l’artiste russe le plus célèbre du XIXe siècle, fit la connaissance de Léon Tolstoï, qu’il fut admis dans le cercle de sa famille et fit de fréquents séjours dans le fameux domaine d’Iasnaïa Poliana : il y puisera, au fil de ses souvenirs, la matière de merveilleux croquis de la vie russe où Tolstoï se révèle dans toute son énergie et sa sensibilité – travail aux champs, cavalcades en forêt, courses en traîneau dans un paysage de neige…

C’est ainsi, également, qu’il fit la connaissance de la jeune Tatiana et qu’il entretint avec elle une correspondance où l’on peut suivre tous les méandres d’une inclination amoureuse qui ne dit pas son nom, un marivaudage nourri de confidences où défile la bonne société de l’époque, mécènes, artistes, politiques : Répine s’y livre totalement, dans son caractère mouvant, enthousiaste, séducteur, à l’image de l’œuvre prolifique qu’il nous a laissé, relevant aussi bien de la peinture d’histoire que des scènes de genre, des portraits officiels que des représentations intimistes, excellant toujours dans une variété de styles stupéfiante, à laquelle ces lettres constituent une excellente introduction.

Un témoignage de premier ordre, pour la première fois traduit en français, tant sur la vie du grand écrivain que sur le travail du peintre, que l’on voit peu à peu s’émanciper de cette figure tutélaire, et affirmer, face au rigorisme chrétien de son mentor, un amour « païen » de la vie et de l’art.

