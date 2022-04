Une aventure européenne

Pourquoi et comment la collection est devenue un moteur essentiel du monde de l’édition contemporaine ? Afin de répondre à ces questions, Isabelle Olivero remonte aux origines de la notion de collection éditoriale et retrace l’histoire de l’apparition et du développement des formats portatifs puis de poche. Souhaitant s’adresser également à tout curieux, elle donne à cette aventure la forme d’un voyage ponctué de plusieurs étapes qui sont autant de dates et de lieux emblématiques – Venise, 1501, Paris, 1838, Leipzig, 1932, Londres, 1935… –, symbolisés par des figures d’éditeurs célèbres et des collections mythiques : Alde Manuce et ses éditions portables, Gervais Charpentier et sa « Bibliothèque », Kurt Enoch et la collection « Albatross », Jacques Schiffrin et sa « Bibliothèque de la Pléiade », Allen Lane et les éditions Penguin…. De par ses incursions en dehors de l’espace européen, aux États-Unis comme en Amérique Latine, elle pose également le cadre d’une future histoire mondiale des collections éditoriales.

Historienne, Isabelle Olivero est spécialiste de l’histoire des collections éditoriales depuis son doctorat d’histoire (EHESS). Depuis 2007, elle collabore avec des chercheurs étrangers afin de construire une histoire globale et transnationale de ces collections. Responsable des acquisitions à la BnF sur le site de la bibliothèque de l’Arsenal, elle a publié L’Invention de la collection. De la diffusion de la littérature et des savoirs à la formation du citoyen au XIXe siècle (1999) et a participé à plusieurs ouvrages collectifs dont The Culture of The Publisher’s Series (2011) et Fabriques des patrimoines littéraires. Les collections de monographies d’écrivains après la seconde guerre mondiale (2020).

Prologue

Trois « moments »

Une notion complexe

Un imaginaire de la collection



PREMIÈRE PARTIE

Les origines de la collection

Chapitre 1. Le berceau de la collection

Venise, 1501

Les imprimés de large circulation en Europe

Chapitre 2. Le « portatif » cher à Voltaire

Chapitre 3. Le « collectionnisme »

Chapitre 4. L’héritage des Lumières

Le roman

La vulgarisation scientifique

Un ordre

DEUXIÈME PARTIE

Le triomphe de la collection

Chapitre 5. Une révolution éditoriale

Paris, 1838

Un modèle européen

Chapitre 6. La collection à l’heure de la consommation de masse

Du roman-feuilleton à la série

Des collections pour les gares

Chapitre 7. Construire le national

Chapitre 8. Partager l’universel

Chapitre 9. Se tourner résolument vers l’étranger

Un long cheminement

La « cosmopolite américaine »

Interlude. Les routes de la collection

Une spécialité de la librairie allemande

Un commerce « triangulaire » puis « colonial »



TROISIÈME PARTIE

Le devenir de la collection

Chapitre 10. Une « Belle Époque » des collections ?

Une explosion de collections

Un temps d’innovations

Le règne du petit livre relié

Chapitre 11. L’apparition d’un label, une révolution ?

Les origines du paperback

Le développement des collections de poche

Chapitre 12. La collection à l’heure du numérique

Un renouveau des collections au tournant du 21e siècle

Les raisons du succès

Une adaptation est possible



Épilogue. Vertige de la collection ou la collection sans fin

Conclusion. Cultures de la collection