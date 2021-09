Isabelle Ligier-Degauque et Anne Teulade (dir.),

Mémoire de vaincus, mémoire de vainqueurs dans le bassin méditerranéen de l'Antiquité au XXIe siècle.

La littérature à l'épreuve du conflit,

Presses Universitaires de Rennes, collection "Interférences", 2021.

EAN13 : 9782753581920

L’histoire est-elle écrite par les vainqueurs et par les grands hommes qui en ont entretenu la mémoire ? Grâce à une large ampleur diachronique (de l’Antiquité au XXIe siècle), ce livre réfléchit aux manières dont il est possible de faire émerger une mémoire effacée.

Tout récit mémoriel est avant tout une fiction. Mémoire de vaincus, mémoire de vainqueurs dans le Bassin méditerranéenmet en valeur les outils propres à la littérature dans l’écriture de récits mémoriels conflictuels, et illustre les possi- bilités de sortir de la vision dichotomique d’une certaine histoire officielle. Les mémoires plurielles du Bassin méditerranéen sont interrogées par le prisme de la littérature car celle-ci peut proposer un contrepoint à des usages instrumen- talisés de l’histoire, sur un plan collectif, après que deux camps se sont soulevés l’un contre l’autre et que le rapport de force final a déterminé qui étaient les vainqueurs et qui étaient les vaincus. En assumant les contradictions de la narration et en ne gommant pas la multiplicité des points de vue, la littérature a toute sa place dans le champ de la mémoire. Elle porte l’espoir d’échapper aux discours clos et définitifs sur le passé. Elle est ainsi force de réflexion dans un espace géographique traversé par de vives tensions au cours de son histoire.

Lire l'introduction…

Parcourir la Table des matières…