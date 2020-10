Isaiah Berlin, Le Hérisson et le Renard - Essai sur la vision de l’Histoire de Tolstoï

Traduit par : Aline Berlin, Albert Bensoussan, Daniel Lefort, Préface de : Mario Vargas Llosa.

178 p.

EAF 9782251450957

13,50 EUR

Présentation de l'éditeur :

« Le renard sait beaucoup de choses, mais le hérisson sait une grande chose. »

Cet aphorisme du grec ancien, qui fait partie des fragments du poète Archiloque, décrit la thèse centrale de l’essai magistral d’Isaiah Berlin sur Léon Tolstoï et la philosophie de l’histoire, sujet de l’épilogue de Guerre et Paix.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses interprétations de cet adage, Berlin s’en sert pour opérer une distinction fondamentale entre les êtres humains fascinés par l’infinie variété des choses et ceux qui relient tout à un système central et englobant.

Appliqué à la pensée de Tolstoï, ce propos éclaire un paradoxe qui nous aide à expliquer sa philosophie de l’histoire : le romancier russe était un renard alors qu’il croyait être un hérisson. Cet extraordinaire essai, traduit par la femme du philosophe, est une des œuvres les plus célèbres de Berlin. Elle permet une compréhension en profondeur de Tolstoï, de la pensée historique et de la psychologie humaine.

Né en 1909 à Riga, en Lettonie, Isaiah Berlin passe une partie de son enfance en Russie. Deux ans après la révolution bolchevique de 1917, sa famille quitte le pays et s'installe en Angleterre. Après avoir poursuivi de brillantes études à Oxford, Berlin entame une carrière de diplomate et rencontre des figures marquantes du XXe siècle. De retour à Oxford, il reprend la vie académique en tant que professeur de théorie politique. Sa réputation grandit très vite, il fonde le Wolfson College à l’université d’Oxford et est nommé président de la British Academy. Couronné par de nombreux prix pour ses travaux d’historien des idées, il laisse une œuvre considérable dont son ouvrage Éloge de la liberté.