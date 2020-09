Victor Hugo, Le Dernier Jour d'un condamné

Ed. Marieke Stein

GF Flammarion, 2020

208 p.

3,50 EUR

ISBN : 9782081512115

DESCRIPTION :

Un homme sans nom dont on ne sait rien, pas même le crime, vient d’être condamné à la guillotine : il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Dans l’attente de son exécution, il consigne ses dernières pensées et sensations. Son journal suit le flot chaotique de sa conscience, avec desmoments de panique, des sursauts d’espoir ou de révolte, et une hantise – celle de la mort qui vient.

Texte d’une inaltérable actualité et premier acte d’un combat dont Hugo demeurera le symbole, Le Dernier Jour d’un condamné (1829) est, d’après son auteur, « la plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés présents et à venir ». Et reste sans doute le plus grand réquisitoire jamais écrit contre la peine de mort.



Dossier

1. Genèse et réception du Dernier Jour d’un condamné

2. Écrits de Victor Hugo contre la peine de mort

3. Le motif obsédant de la guillotine



Interview : « Laurent Mauvignier, pourquoi aimez-vous Le Dernier Jour d’un condamné ?»

