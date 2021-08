Carl Seelig

Promenades avec Robert Walser

Nouvelle traduction de l'allemand par Marion Graf

Nouvelle édition, postfacée par Lukas Gloor, Reto Sorg et Peter Utz.

Genève, Zoé, mars 2021

EAN: 9782889278695 — 224 p.

De 1936 à 1956, Carl Seelig accompagne Robert Walser dans ses longues promenades. Au fil de la marche et autour de tables bien garnies, leurs conversations donnent à entendre toutes les inflexions de la voix de l’auteur biennois. Elles composent sur le vif un portrait tout en finesse : on découvre un écrivain qui porte un regard aigu sur le milieu culturel et sur les évolutions politiques, mais aussi sur les étapes de sa propre carrière littéraire, interrompue en 1933. Témoignage unique des vingt ans de silence de Walser, ce livre propose une véritable rencontre avec ce « vagabond de génie » dont l’œuvre ne cesse de surprendre et d’émerveiller.

"Le 28 janvier 1943 — Marche assez pénible sur la route verglacée de Herisau à Saint-Gall, où nous allons nous réchauffer au buffet de la gare, à grand renfort de café et de cigarettes. Robert s’étonne que nous ayons besoin de tickets de rationnement pour les portions de fromage. (…) Enfin, nous décidons d’aller manger au « Raisin », un restaurant avec boucherie. Mais dans la salle, nous ne trouvons que la propriétaire et une petite fille blonde, attablées devant un plat de maïs, qui nous disent : « Vous ne pouvez rien manger ici ! » Nous apercevons le potager à la cuisine, froid. Nous examinons les menus de quelques autres restaurants et finissons par échouer à l’auberge de la Poste, qu’un douanier m’a recommandé. Nous prenons un vin de Buchberg rouge et le menu, qui est en effet de bon aloi : escalopes de veau et purée de pommes de terre, haricots et petits pois. Nous vidons scrupuleusement nos assiettes, puis allons bavarder dans une pâtisserie devant une tasse de café."

Journaliste littéraire et écrivain, Carl Seelig (1894-1962) rencontre Robert Walser en 1936 à Herisau, maison de santé où le poète cessera d’écrire, se soumettant sans rechigner à son traitement : plier et coller des sacs en papier, écosser des petits pois. Seelig s’imposera alors comme le porte-parole du « poète muet ». Il contribuera de façon décisive à la diffusion de l’œuvre walsérienne.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Un grand méconnu, Carl Seelig", par Georges-Arthur Goldschmidt (en ligne le 6 août 2021)

Ce sont surtout ses relations avec Robert Walser qui firent connaître Carl Seelig. Elles sont à l’origine de ce livre étonnant, Promenades avec Robert Walser, où, se mettant tout à fait en retrait, l’ami fait apparaître l’écrivain dans toute l’originalité et la force convaincante de sa personnalité, à la fois singulière et si familière.