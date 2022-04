How Theophrastus became Paracelsus

Médecin, alchimiste, philosophe et théologien suisse, Theophrastus Bombast von Hohenheim (1493-1541), qui se donna le nom de Paracelse, a été longtemps célébré comme héros national, génie incompris de la Renaissance, créateur d’une médecine fondée sur des remèdes d’origine minérale, alors que, né en 1493, il est surtout pétri de sources médiévales et n’accorde pas moins d’importance aux plantes qu’aux minéraux. On cherche ici à insister sur ces deux points et à préciser, contre d’autres idées reçues, la chronologie de ses écrits théologiques et les diverses péripéties de son séjour à Bâle, de sa fuite précipitée et de l’enchaînement des déconvenues qui façonnèrent sa personnalité tranchante, gravée pour la postérité sous le nom de Paracelse, qu’il choisit tardivement.

