Traduction, introduction et notes de Louise Moaty.

À NOTRE-DAME DE PARIS

EN RECONNAISSANCE DES GRÂCES ACCORDÉES

Hope Mirrlees



« Suis à moitié aveugle d’avoir écrit des notices et fait des corrections dans cent soixante exemplaires de Paris, a poem. »

Virginia Woolf, Journal, traduction Marie-Colette Huet, 1987.



Une déambulation fascinante dans Paris qui renaît en 1919, sous la plume d’une jeune poète avant-gardiste.

Hope Mirrlees (1887-1978) est une romancière, poétesse et traductrice anglaise, connue en particulier pour son roman fantastique Lud-in-the-mist (1926) et pour son poème Paris. Proche de Virginie Woolf, T.S. Eliot et Gertrude Stein, elle partage sa vie jusqu’en 1928 avec Jane Ellen Harrison, féministe, philologue et linguiste de renom, qui fut son professeur de lettres classiques à Cambdrige, alors qu’Hope Mirrlees y étudiait le grec ancien. Toutes deux passionnées par la mythologie et l’apprentissage des langues étrangères, elles traduiront ensemble un recueil de contes russes ainsi qu’une biographie, The life of the Archpriest Avvakum by Himself. A la mort de Jane Ellen Harrison, Hope Mirrlees se convertit au catholicisme et part peu après vivre en Afrique du Sud pendant une dizaine d’années avant de finir ses jours en Angleterre en 1978.

Louise Moaty est poète, traductrice, metteure en scène et comédienne. Elle a traduit et adapté de nombreux textes pour le théâtre et l’opéra, dont, avec Raphaël Meltz, des Sonnets de Shakespeare. Son recueil À la métamorphose a été publié chez Polder en 2020. En octobre 2021 sort la bande dessinée Des Vivants (éditions 2024), sur le réseau du musée de l’Homme, dont elle est co-scénariste.

TABLE DES MATIÈRES

Préface



Paris. Poème



Notes [de Hope Mirrlees]

Notes

Table des illustrations