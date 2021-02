Alain Rabatel, Homo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit.

Tome 1 : Les points de vue et la logique de la narration / Tome 2 : Dialogisme et polyphonie dans le récit

Lambert-Lucas, collection "Linguistique", 2021

*

688 p.

54 euros

EAN13 : 9782359353303.

*

Réédition revue et corrigée de l'édition de 2008, parue en décembre 2020. Les deux tomes de l'ouvrage sont réunis en seul volume. Pagination inchangée.

Homo narrans , c’est le sujet humain anthropologiquement saisi comme conteur d’histoires, l’Homme aux mille points de vue, aux mille voix. À l’analyse immanentiste du récit qui prévaut généralement en narratologie, l’ouvrage propose de substituer une approche énonciative et interactionnelle.

Le Tome I, Les Points de vue et la logique de la narration, est centré sur la problématique énonciative et interactionnelle des points de vue. Il distingue ces derniers selon leur source énonciative, leurs marques linguistiques et leurs effets textuels. Ce cadre, confronté à de grands textes (la Bible, les contes de Maupassant, Les Lauriers sont coupés, etc.), met en lumière des enjeux interprétatifs de premier ordre.

Le Tome II, Dialogisme et polyphonie dans le récit, montre comment l’approche énonciative des points de vue permet de définir le discours rapporté comme un discours représenté – comme la représentation des espaces mentaux par l’énonciateur citant. L’analyse des formes complexes de cette représentation (corpus d’Annie Ernaux, Renaud Camus, Jorge Semprun, Louis Calaferte, Lydie Salvayre, etc.) montre les relations dialogiques, d’ordre cognitif notamment, que l’énonciateur entretient avec lui-même et avec les autres.

