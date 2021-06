Homère

L’ Odyssée

Traduit du grec ancien par Emmanuel Lascoux

POL avril 2021

496 pages, 23,9 €

ISBN :978-2-8180-5264-8

Emmanuel Lascoux propose une nouvelle « version » du texte grec d’Homère à partir de son travail original sur le grec ancien qu’il rythme, chante, et crie depuis plusieurs années. Il dit lui-même : « J’ai voulu monter le son ou entendre davantage. » Il revendique de « jouer les langues anciennes » comme l’on joue de la musique. « On fait du grec, soit, mais on ne fait pas le grec. Imagine-t-on faire de la musique sans la faire ? » écrit-il dans l’avant-propos à sa traduction. Mais quels détours imposer au français aujourd’hui, quels mensonges lui permettre, quand la musique du grec s’est tue ? Emmanuel Lascoux propose ainsi cette « version française » très originale des 12109 hexamètres de l’Odyssée. Plutôt qu’imiter le vers grec antique inimitable, ou dévider une prose inchantable, cette Odyssée propose à tous, un texte à dire et à chanter. Renouant finalement avec les pratiques antiques du texte épique et du poème, dans un français très contemporain et d’une oralité retrouvée.

Crac ! les haubans du mât, tiens, sectionnés d’un coup, par le vent, par la bourrasque,

des deux côtés. Bam ! le mât qui tombe à la renverse, tous les agrès qui dégringolent

dans la cale, ma parole ! Paf ! là, oui, à la proue du bateau,

le pilote se le prend en pleine tête : crric ! ça lui brise d’un seul coup

tous les os du crâne à la fois. On croirait un plongeur, vous savez,

qui se laisse tomber du plat-bord. Fini pour lui : force et vie quittent ses os !

Et Zeus qui n’arrête pas de tonner. Brraoum ! sa foudre touche le bateau...

L’ Odyssée, Livre 12

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Traduire le bruit de l’Odyssée", par Santiago Artozqui (en ligne le 2 juin 2021)

Il existe déjà une grosse vingtaine de traductions françaises de l’Odyssée, mais celle qu’Emmanuel Lascoux vient de publier apporte une touche aussi personnelle qu’appréciable à l’édifice narratif que les aèdes grecs commencèrent à bâtir au huitième siècle avant notre ère.

