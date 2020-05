En dépit de son look rétro (l’une des rares revues dont on massicote encore les pages…), Histoires littéraires est une millénial… Revue créé en 2000 par Jean-Jacques Lefrère (†) et Michel Pierssens, son quatre vingtième numéro la voit fêter ses 20 printemps. À cette occasion, la revue élargit doublement sa perspective : désormais ouverte à l’ensemble des littératures de langue française, Histoires littéraires s’actualise également au niveau historique, puisqu’elle accueille désormais des contributions consacrées à la littérature du XXIe siècle.

Pour autant, les missions que se donne Histoires littéraires dans le paysage des revues reste fondamentalement les mêmes, puisqu’elle ambitionne d’apporter des connaissances documentaires nouvelles sur la littérature des derniers siècles, ses sommets comme ses acteurs plus modestes, à travers des études et des documents, mais aussi des chroniques régulières (celle désormais bien connue tenue par Jean-Yves Mollier sur des acteurs de la vie éditoriale, par exemple, ou encore celle de Jean-Paul Goujon sur les ventes récentes), des entretiens ou encore des comptes rendus de parutions récentes et d’expositions.

Ce faisant, Histoires littéraires se présente comme un lieu de rencontre entre ceux qui travaillent à faire l’histoire littéraire, qu’il s’agisse de professionnels de la recherche, d’érudits indépendants, de collectionneurs ou de curieux.

Une revue vit en premier lieu grâce à celles et ceux qui remplissent ses pages. Celles d’Histoires littéraires sont ouvertes à tous les contributeurs et toutes les contributrices de bonne volonté.

Si vous souhaitez proposer un article ou présenter un document, veuillez adresser votre texte à l’un des rédacteurs de la revue : https://histoires-litteraires.fr/lours/.

Dans le cas où vous souhaiteriez rendre compte d’un livre, vous pouvez écrire aux nouveaux responsables de la rubrique consacrée aux recensions : Romain Henriquez (romain.enriquez@yahoo.com) pour le XIXe siècle et Émilien Sermier (emilien.sermier@unil.ch) pour le XXe et le XXIe siècles.