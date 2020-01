Université de Macerata

Le point de départ du colloque sera constitué par les œuvres critiques de Susi Pietri, à partir de sa grande thèse de doctorat, Histoires de lecture. Écrivains lecteurs de La Comédie Humaine, et par les volumes qui s’en inspirent : L’Invention de Balzac. Lectures européennes, PUV, 2004 ; La terra promessa del racconto. Stevenson legge Balzac, Mup, 2009; L’opera inaugurale. Gli scrittori- lettori della Comédie Humaine, I, Mimesis, 2009. Ces volumes ne constituent pas simplement des études de réception critique; il s’agit plutôt de montrer comment des écrivains qui ont lu Balzac y ont alimenté leur capacité à créer une œuvre, et comment ils ont compris leur idée de la littérature à travers la Comédie Humaine. Cette approche originale a inauguré une histoire littéraire formée par les regards que les créateurs portent sur des œuvres parmi lesquelles ils tentent de bâtir leur propre espace littéraire. Les communications s’inspirent donc de cette démarche, fondée sur la trajectoire de lecteurs d’exception qui narrativisent leur propre formation en racontant ce qu’ils sont devenus à travers Balzac.

Dans le but de permettre aux nombreux collègues et amis de Susi de participer aux travaux en lui rendant hommage, nous avons décidé d’élargir le domaine de recherche à d’autres écrivains qui ont pu nourrir avec leurs œuvres des histoires de lectures, premièrement à Flaubert, le « romancier des romanciers » (H. James) vers lequel s’était tournée la recherche de Susi dans ses derniers essais (L’oeil du hibou. Le Flaubert au pluriel de Calvino, « Flaubert » n, 18, 2017, pp.1-20).

Les pistes de recherche proposées sont donc constituées par 1) les écrivains – lecteurs de la Comédie Humaine ; 2) les écrivains-lecteurs de Flaubert ; 3) les écrivains – lecteurs d’auteurs français, et, inversement, les écrivains français lecteurs de textes appartenant à d’autres littératures, sans limites chronologiques. Dans ces histoires de lecture on pourra s’appliquer à l’étude de toute forme d’écriture : essai critique d’écrivains, aussi bien que création romanesque ou poétique ou théâtrale, ou encore réécriture de l’œuvre modèle choisie dans une dialectique entre réflexion critique et production de sa propre originalité d’écriture.

De cette façon notre recherche suivra celle inaugurée par notre amie et collègue et nous serons encore, et malgré tout, avec Susi.