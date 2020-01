Hans Georg Berger

Un amour photographique

Date de parution : 07/11/2019

Editeur : Michel de Maule

Collection Le quai

ISBN 978-2-87623-705-6

EAN 9782876237056

Nb. de pages : 208 p.

L’amitié entre Hervé Guibert et Hans Georg Berger dura treize ans, de 1978 jusqu’à la mort de Guibert en 1991. Berger était directeur artistique du Festival de théâtre de Munich lorsque le jeune écrivain français âgé de 22 ans, alors correspondant pour Le Monde, apparut pour la première fois dans son bureau. Leur relation fut dès le début aussi passionnante qu’intense. Une année seulement après leur première rencontre, Guibert est l’invité de Berger sur l’île d’Elbe. Celle-ci allait devenir un point de rencontre et une source d’inspiration d’une importance fondamentale pour Guibert.

Hans Georg Berger, comme l’écrivit Guibert plus tard, « est le maître d’œuvre de cet endroit miraculeux où je me sens si bien, où tout est beauté, où l’arrivée est plus heureuse que le soulagement du départ, et où j’ai écrit la plupart de mes livres, il est son inventeur, et il est son maître, ce qui pose parfois quelques problèmes, des grincements d’autorité et de révolte contre cette autorité. Mais en même temps il est le créateur de cet endroit miraculeux, et il m’a laissé généreusement me l’attribuer. »

Leur dialogue, Hans Georg Berger et Hervé Guibert l’ont cultivé au-delà de l’île d’Elbe, que ce soit lors de voyages à Arles, à Budapest, à Séville, en Égypte ou au domicile munichois de Berger, à Paris ou dans la Villa Médicis. Ce dialogue a toujours été à la fois émotionnel, intellectuel et visuel. Les nombreux portraits que Berger a réalisés de Guibert témoignent de cet échange. Ils initient en outre, et ce de manière intime, une méthode que Berger a établie dans ses futurs travaux, celle de l’engagement collectif : l’image comme un produit d’une entente profonde, tel un résultat d’une compréhension mutuelle.

Voir le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur Diakritik.com un article sur cet ouvrage :

"Hans Georg Berger et Hervé Guibert : un amour photographique ?", par Arnaud Genon (en ligne le 9 janvier 2020).