Henri Estienne

La Latinité injustement soupçonnée suivi de Dissertation sur la latinité de Plaute

édition-traduction de Danielle Trudeau, Christian Barataud, Bernard Colombat et Bernard Moreux

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes de la Renaissance, 2020

EAN : 9782406094326

807 p. — 68,00 €

L’ouvrage d’Henri Estienne, pour la première fois traduit du latin en français, contient deux essais : De Latinitate falsò suspecta, une vaste étude d’équivalences entre latin et français, et De Plauti Latinitate Dissertatio, une introduction au latin archaïque de Plaute et à certains problèmes d’édition.

Table des matières…