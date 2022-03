Postface d’Adrien Aragon

En qualité de journaliste, Henri Calet pénètre en 1945 dans la prison de Fresnes, chargé de retranscrire les graffiti laissés par les prisonniers alliés, avant leur probable disparition. Il parcourt les cellules, récoltant des noms, des dates, parfois des mots laissés à la postérité. Poésie ou rancœur se voient gravées à même la roche, mêlant fatalisme et espoir de voir la guerre arriver à son terme. Avec émotion et respect, Calet élabore Les murs de Fresnes comme « on érige un monument en souvenir ».

Textes publiés dans la revue Combat, les 28 et 29 avril 1945.

Contient 25 photographies issues de l’édition originale.

L’éditeur suisse francophone Héros-Limite réédite Les murs de Fresnes, composé par Henri Calet en 1945 à partir de son relevé des graffiti laissés par les détenus de la prison parisienne pendant l’occupation allemande. Un livre non pas d’or mais de marbre, mémorial des damnés et condamnés à partir de leurs propres inscriptions, « dédié à ceux qui sont passés par là », « aux morts et aux vivants ».