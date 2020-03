Henri Beyle, dit Stendhal

De l’amour

édition de Henri Martineau

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2020

EAN : 9782812416446

521 pages

17,00 €

Stendhal, pour qui « l’amour a toujours été [...] la plus grande des affaires », constitue une véritable physiologie de l’amour en Europe, aux États-Unis et même en Arabie. Les anecdotes, qui illustrent avec subtilité et brio le propos, sont autant de petites intrigues qu’il prolongea ensuite dans ses romans.

Table des matières…