Henri Béhar

Alléluia. Je parle hébreu sans le savoir,

Non Lieu, mars 2021.

EAN13 : 9782352703105 — 316 p. — 2021.

On peut estimer à un millier les termes français venant de l’hébreu, qui se répartissent d’emblée en deux catégories : les termes empruntés à la langue sacrée par la voie religieuse, et les autres, venant du commerce des esprits et des relations sociales.

Dans son dictionnaire, Henri Béhar n’a retenu que des mots, d’une part appartenant à l’hébreu ancien, du temps de la Bible, d’autre part pour quelques-uns relevant de l’hébreu moderne, voire du yiddish. Jugeant irritant d’entendre des responsables politiques et des élus déclarer que le français est une langue unitaire, provenant intégralement du latin, sans autres apports, il a choisi de relever 150 mots d’étymologie hébraïque et d’en étudier la formation, l’histoire et l’usage dans notre littérature et notre culture. C’est peu, dira-t-on, mais cela suffit à démonter le mécanisme de l’emprunt, auquel notre langue s’adonne avec plaisir.



Henri Béhar, ancien président de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, est spécialiste des littératures d’avant-garde et pionnier dans l’utilisation de l’informatique dans les études littéraires. Aux éditions Non Lieu, il a déjà publié À table avec Albert Cohen.