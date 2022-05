Vient de paraître :



Œuvre allemande de la fin du XIIe siècle, le Reinhart Fuchs de Heinrich der Glîchezâre est un récit animalier singulier à plus d’un titre. Rédigée dans un style sobre proche de celui de la fable, l’œuvre est la première à faire des épisodes du Roman de Renart français un ensemble cohérent et très structuré, notamment pourvu d’un dénouement aux allures d’apocalypse, l’assassinat du lion par le renard. La critique a progressivement mis en lumière les allusions nombreuses faites par l’auteur aux personnages et événements marquants de l’empire germanique d’alors. La fable animalière devient ainsi, au sens propre du terme, un véritable petit roman, celui du renard Reinhart, que l’arrière-plan historique place au tout premier rang parmi les œuvres européennes dédiées aux aventures du renard. La traduction de ce texte majeur permettra à un large public d’accéder à la connaissance de cette œuvre originale et d’en percevoir toute l’importance littéraire.

Spécialiste de langue et littérature allemandes du Moyen Âge, Danielle Buschinger est professeur émérite à l'Université de Picardie-Jules Verne (Amiens). Elle étudie dans une perspective comparatiste les textes médiévaux allemands et français. Elle est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages critiques et de traductions françaises d’œuvres médiévales allemandes.

Professeur à l'université de Rouen, Jean-Marc Pastré a enseigné la langue et la littérature allemandes du Moyen Âge. Ses recherches et publications ont concerné les grands textes de cette littérature et le comparatisme médiéval, notamment avec le Tristan de Gottfried de Strasbourg, le Parzival de Wolfram d'Eschenbach, la Chanson des Nibelungen, le Reinhart Fuchs, les fabliaux et les Jeux de Carnaval.

