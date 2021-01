HB, revue internationale d'études stendhaliennes, n° 24, 2020.

Un vol. 17 x 24,5 cm, 354 p., 14 ill. coul.

ISBN : 978-2-84830-247-8 / ISSN : 1287-3209. Prix France et étranger : 77 € ttc

DOSSIER

STENDHAL

LE RÉEL ET LE RÉALISME

COLLOQUE PARIS-SORBONNE-PARIS IV

22 ET 23 MARS 2019

ORGANISÉ PAR STENDHAL AUJOURD’HUI

Textes réunis et présentés par

Michel ARROUS

STENDHAL, LE RÉEL ET LE RÉALISME

PRÉSENTATION

par Michel Arrous 9

État des lieux descriptif. Esthétique de la description

au début du XIXe siècle

par Nicolas Perot 15

Retour à la « catégorie du “réel” ».

La problématique philosophique de Georges Blin

par Ferdinand Collier 25

La tour Farnèse et l’espace retrouvé :

l’utilisation de l’architecture dans La Chartreuse de Parme

par Fabio Melo 59

Le hasard et le réel dans La Chartreuse de Parme

par Encarnación Medina Arjona 69

À propos des Romans abandonnés.

La réalisation du récit stendhalien

par Thierry Ozwald 81

L’opéra : une autre réalité

par Béatrice Didier 99

La surprise dans une phrase : réalisme et saugrenu chez Stendhal

par Siyang Wang 109

Réalité trompeuse – Mentir-vrai dans Le Rouge et le Noir.

L’ascension sociale de Julien Sorel

par Lydia Bauer 123

La bataille de la vérité au Salon de 1824

par Marie-Pierre Chabanne 135

VARIA

Le Sud, « fatal triangle de l’esprit »

par Andrée Mansau 159

Stendhal lecteur de Shakespeare en 1838 : ombre portée du bard

sur la genèse de La Chartreuse de Parme

par Ferdinand Breffi 169

De l’amour ou la vengeance d’un don Juan amoureux :

Stendhal vs Métilde

par Shigeru Shimokawa 191

Corinne de Mme de Staël dans Colomba de Mérimée

par Clarisse Réquéna 203

Une exploration transmédiatique de la Nature :

Mateo Falcone, film d’Éric Vuillard, BD de Frédéric Bertocchini

par Fatima Seddaoui 213

Lieux mériméens en Roussillon :

quelques éléments nouveaux

par Sylvain Chevauché et Clarisse Réquéna 227

Valéry et Lucien Leuwen

par Nobuhiro Takaki 245

Femmes du Midi chez Stendhal et Mérimée

par Concetta Rita Angelone 257

NOTES

Le « Miro » de La Vénus d’Ille à la cathédrale d’Elne ?

par Clarisse Réquéna 301

Le Rouge et le Noir au lycée : une gageure ?

par Pierrette Pavet 305

Le Rouge et le Noir, remède à la dyslexie ?

par Michel Arrous 311

Tourguéniev et Stendhal. Autour d’un passage de Steno

par Alexandre Zviguilsky 313

L’affaire de Castro : supplément d’enquête

par Michel Arrous 317

Bibliographie des études stendhaliennes et mériméennes

au Japon, 2016-2019

par Akemi Yamamoto 321

LIVRES

