Tout comme Heinrich von Veldeke, adaptateur du Roman d’Enéas français, Hartmann von Aue fait partie de la première génération des auteurs allemands qui adoptent la nouvelle conception de l’amour par le biais du roman courtois importé de France. Mais alors que le Roman d’Enéas relève du « roman d’antiquité », Érec et Énide est le premier roman arthurien, composé par Chrétien de Troyes entre 1165 et 1170, vraisemblablement à la cour de Marie de Champagne, l’une des filles d’Aliénor d’Aquitaine et de son premier mari, le roi de France Louis VII. Entre 1180 et 1185, Hartmann von Aue « translate » le roman de Chrétien en allemand, rédigeant ainsi le premier roman arthurien de langue allemande, qui introduit la « matière de Bretagne », et avec elle le concept de chevalerie et les idéaux chevaleresques dans les pays de langue allemande.

Danielle Buschinger, professeur émérite à l’Université de Picardie-Jules Verne, est l’auteur de nombreuses études sur la littérature allemande du Moyen Âge et de la première modernité : Tristan, romans du Graal, romans arthuriens, contes et nouvelles, romans animaliers, épopées en pays de langue allemande, romans en prose, lyrique d’amour (Minnesang) et poésie du discours chanté (Sangspruchdichtung). Elle a également travaillé sur Richard Wagner et a traduit un grand nombre d’œuvres médiévales allemandes.

