"Faut-il en conclure que la plus violente comme la plus imperceptible modification réflexive du corps, de la figure, d'un membre, de la langue, d'un muscle, serait ainsi explicable comme tendance à désorienter, à dédoubler une douleur, à créer un centre 'virtuel' d’excitation ? Cela est certain et engage à concevoir la continuité désirable de notre vie expressive sous forme d'une suite de transports délibérants qui mènent du malaise à son image. L'expression, avec ce qu'elle comporte de plaisir, est une douleur déplacée, elle est une délivrance."

Dans cette Petite Anatomie de l’inconscient physique ou anatomie de l’image, qui date de 1957, Bellmer s’est analysé lui-même avec une remarquable précision. On connaît peu d’artistes qui ont poussé l’introspection et l’exploration de leur inconscient à ce point de lucidité. Il commente, entre autres, les obsessions qui ont présidé à l’élaboration de la Poupée, en les confrontant notamment à l’exégèse freudienne de certains jeux de mots et à des expériences d’origine hallucinogène vécues par son ami poète Joë Bousquet. L’ouvrage est illustré de 9 dessins érotiques de l’auteur.

