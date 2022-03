Avant-propos de Martine Leibovici et Aurore Mréjen.

Du 11 avril au 14 août 1961, se tient, à Jérusalem, le procès d’Adolf Eichmann – ancien chef de service du bureau IV B 4 de la Gestapo chargé de la « solution du problème juif en Europe » – pour lequel Hannah Arendt obtient du journal The New Yorker d’être envoyée en tant que reporter. En 1963, elle publie à la suite de ce procès son livre Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Il s’agit ici de proposer une nouvelle approche de la réception du livre d’Arendt et de sa polémique à travers la lecture de quatre textes inédits en français.

L’entretien de Karl Jaspers avec Peter Wyss ainsi que l’article d’Alexander Mitscherlich ont été publiés en Allemagne au moment de sa parution en 1964. Préoccupés l’un et l’autre par l’implication du peuple allemand dans le régime nazi, ils attirent l’attention sur un point central du livre : le lien entre l’effondrement moral provoqué par les nazis dans toute l’Europe et la criminalité d’Eichmann.

Les deux textes suivants sont des transcriptions de textes préparatoires à deux interventions faites par Hannah Arendt à la même époque. Elle y aborde les questions soulevées par la polémique en répondant d’un point de vue politique, morale et juridique. L’ouvrage est complété par un dossier iconographique montrant les moments et les acteurs majeurs du procès Eichmann.

*

