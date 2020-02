Henri Petitmangin

80 thèmes latins commentés

Nouvelle édition sous la direction de Jérémie Pinguet

Nouvelle préface de Mathilde Simon (ENS)

Ellipses, 2020,

ISBN : 9782340037045, 256 p., 24€

Les quatre-vingts thèmes latins présentés dans ce volume, qui n’est autre que la réédition revue et augmentée de l’ouvrage d’Henri Petitmangin paru en 1928, constituent un outil précieux pour celles et ceux qui pratiquent l’art rigoureux de la traduction du français en latin et qui cherchent à se perfectionner.

Accompagnés d’un ensemble de remarques préliminaires, les textes français, de sujets et de styles variés, vont du XIVe au XXe siècle. Ils sont assortis, de même que leur traduction latine, de nombreuses notes qui soulignent les points importants, donnent des idées de traduction ou renvoient aux paragraphes de la grammaire latine du même Petitmangin. Les étudiants et les étudiantes de licence, de master et de classes préparatoires (École normale supérieure de Paris et École nationale des chartes) trouveront dans cet ouvrage une aide particulièrement utile pour se former grâce aux conseils méthodologiques et pour s’entraîner grâce aux textes. Même les personnes qui préparent l’agrégation de Lettres classiques ou de Grammaire pourront en faire leur miel. Une vaste biblio-sitographie renvoie à de nombreuses ressources pour l'exercice du thème latin.

La présente réédition, réunissant sujets et corrigés, est le fruit du travail commun d’une jeune équipe comprenant une vingtaine de membres, qui ont remis ces thèmes à jour en les confrontant et en les conformant aux normes actuelles.

L’exigence du thème ne doit néanmoins pas occulter l’aspect plaisant de cet exercice qui permet d’acquérir de solides connaissances en grammaire et d’améliorer ses compétences en traduction. Viuat lingua Latina !

Les auteurs

Henri Petitmangin (1872-1937), agrégé de Lettres, professeur au Collège Stanislas à Paris et abbé, a été l’auteur de nombreux ouvrages à succès pour les classes de collège et de lycée.

Nouvelle préface de Mathilde Simon, maître de conférences à l’École normale supérieure de Paris.

Réédition réalisée sous la direction de Jérémie Pinguet, avec la collaboration de Christine Vulliard et la participation d’Alice Alcaras, Clément Barnavon, Marie-Gabrielle Belmont, Adrien Bresson, Anaelle Broseta, Louise Brouard, Benoît Brousse, Bénédicte Chachuat, Marie Deschamps, Alexis Dhenain, Chloé Drappier, Julie Dubonnet, Barthélémy Enfrein, Laurette Langleur, Clémence Pelletier, Thomas Perroud, Lucia Rossi, Diane Ruiz-Moiret et Anne Weddigen. Nous remerciements vont également à Olivier Espié.