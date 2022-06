Sorties du couvent, deux amies issues de la noblesse prennent des chemins très diff érents. Dans leur correspondance, elles partagent leurs pensées les plus intimes. Louise décrit sa quête de mariage d’amour tandis que Renée accepte un mariage de convenance. Profondément moderne, ce roman épistolaire met en vis-à-vis deux visions du monde, deux chemins vers une seule destination : le bonheur.



À retenir :

• Repères chronologiques ; Balzac et son temps ; La structure de l’œuvre ; Les thèmes clés du roman

Dossier :

1- Histoire littéraire : Au carrefour du romantisme et du réalisme

2- Présentation de Mémoires de deux jeunes mariées

3- Les mots importants de Mémoires de deux jeunes mariées (mariage ; maternité ; raison et passion)

4 Groupements de textes :

- Raison et sentiments

- Destins féminins dans le roman épistolaire

5- Prolongements artistiques

6- Exercices d’appropriation



Préparer l’écrit du Bac :

Le commentaire, la contraction de texte et l'essai

Préparer l’oral du Bac : Les analyses linéaires et la grammaire.