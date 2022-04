Georges d’Estouteville, beau et jeune gentilhomme, est épris de la séduisante comtesse de Saint-Vallier, fille naturelle de Louis XI. Malheureusement, la belle est mariée à un vieillard possessif et brutal. Pour se rapprocher d’elle, le jeune homme se fait engager comme simple clerc chez Maître Cornélius, mystérieux avare brabançon, trésorier du roi, et habitant précisément l’hôtel voisin de la demeure de la comtesse. Mais une malédiction semble régner : tous les précédents employés de l’avare ont fini pendus…

Avec cette nouvelle historique, Balzac (1799-1850) plonge son lecteur dans la ville de Tours à la fin du XVe siècle pour un récit des plus abracadabrant à la frontière du fantastique !