Henry Darger, L'Histoire de ma vie

Traduction de Anne-Sylvie Homassel

Préface de Valérie Mréjn

Points, 2020

128 p.

6,80 EUR

EAN: 9782757883839

DESCRIPTION :

« Je n’ai jamais voulu grandir. J’aurais voulu rester toujours enfant. »

Henry Darger est l’un des artistes les plus énigmatiques du xxe siècle. À sa mort, en 1973, ses logeurs découvrent que cet homme discret a donné naissance à une œuvre monumentale. À travers L’Histoire de ma vie, Darger évoque sa jeunesse, son internement dans un asile pour enfants et son travail dans les hôpitaux de Chicago. L’imagination onirique de cet artiste transforme cette vie ordinaire en une œuvre à la beauté étrange et familière, envoûtante et merveilleuse.

Henry Darger (1892-1973) est un des artistes les plus secrets du xxe siècle. Son œuvre mêle le fantastique, la littérature enfantine, l’horreur et l’interrogation morale sur la violence et la justice.

