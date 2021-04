Hélène Berr, Journal

Préface de Simone Veil

Avant-propos de Patrick Modiano

Résumé

D’avril 1942 à février 1944, cette jeune femme juive a tenu son journal au jour le jour. Un texte d’une qualité littéraire exceptionnelle, où se mêlent l’expérience quotidienne de l’insoutenable et le monde rêvé des lettres, où alternent à chaque instant l’espoir et le désespoir. Ses derniers mots, le 15 février 1944, « Horror ! Horror ! Horror ! », sont un pressentiment de l’inéluctable. Arrêtée le 8 mars 1944, elle est déportée à Auschwitz-Birkenau avec son père et sa mère. Elle survit presque jusqu’au bout à l’épreuve, succombant à l’épuisement à Bergen-Belsen en avril 1945, quelques jours avant la libération du camp. Plus de soixante documents couleur et noir et blanc – photos de famille, de Paris sous l’Occupation et pages manuscrites – viennent illustrer de larges extraits du Journal d’Hélène Berr.

