Disparu en 2020, Pierre Guyotat n'avait pas eu le temps d'achever le troisième volume de Joyeux animaux de la misère. Les éditions Gallimard en donnent à lire cinq fragments posthumes qui révèlent ce qu'on voit Depuis une fenêtre des environs du bordel, et que décrit un putain à son maître, tandis qu’il se laisse aller au souvenir de son affranchissement… Ce bordel est un théâtre qui ne fait jamais relâche. Nous voilà donc dégrisés : Non, Rosario n’est pas mort et ressuscité comme le laissait entendre la fin de Joyeux animaux de la misère II : l’étranglement n’est pas allé à son terme et la vie continue. Rosario est-il tenté d’abandonner sa défroque de putain ? Toujours est-il qu’il semble bien décidé à fuguer, moto enfourchée entre le fils devant et le père derrière, vers ce monde des humains qui l’attire… Premier inédit de l’auteur à paraître depuis sa mort le 7 février 2020, Depuis une fenêtre offre l’occasion de redécouvrir l’ampleur des mondes fictionnels et l’intensité poétique de Pierre Guyotat.

—

Paraît dans le même temps sous la direction de Donatien Grau le premier volume collectif consacré à l'œuvre de Pierre Guyotat (Classiques Garnier), qui offre aussi le dernier entretien donné par l'auteur, resté inédit. Les contributeurs, chercheuses et chercheurs issus d'universités françaises et nord-américaines, mais aussi artistes et écrivains, viennent dire comment cette oeuvre, de Tombeau pour cinq cent mille soldats (1967), à Éden, Éden, Éden (1970) et Idiotie (2018) a profondément transformé la langue française et l'art de notre temps. Fabula vous invite à parcourir la Table des matières… ou à lire les résumés…

—

Rappelons à cette occasion les essais de Julien Lefort-Favreau, Pierre Guyotat politique. Mesurer la vie à l’aune de l’histoire (Lux éd, 2018), et la biographie de Catherine Brun, Guyotat Pierre, essai biographique (Léo Scheer, 2005), dont Alain-Georges Leduc avait rendu compte pour Acta fabula dans un article intitulé "Prendre et soulever la matière : Pierre Guyotat". Mais aussi les livraisons que les revues Europe et Critique ont consacrées à l'écrivain, respectivement en 2009 et 2016.

(Illustr. : Autoportrait de Pierre Guyotat)