Gustave Aimard, Le Brésil nouveau, Mon dernier voyage,

édition critique présentée, établie et annotée par Régis Tettamanzi,

Arras, Artois Presses Université, coll. Artoithèque, 2020.

EAN13 : 978é848323886.

Gustave Aimard (1818-1883) est connu comme auteur de romans populaires d'aventures consacrés à l'Ouest américain ou à la flibuste. Vers la fin de sa vie, toutefois, en 1879, il retourne au Brésil, pays qu'il a visité dans sa jeunesse, et nous laisse un témoignage très vivant de son séjour à Rio de Janeiro. On le voit rencontrer des Français établis dans la capitale brésilienne, converser avec l'empereur Pedro II, et parcourir les rues et les quartiers : il va à l'Opéra et au music-hall, flâne au marché du port, arpente les rues du centre-ville, de Botafogo, de Flamengo et de Lapa. Il s'émerveille aussi devant le Pain de Sucre et le Corcovado (où il n'y a pas encore la fameuse statue du Christ Rédempteur). Il exalte comme tant d'autres voyageurs la beauté de la baie de Guanabara, mais se montre également pédagogue en expliquant à son lecteur l'histoire du Brésil et sa géographie.

Il passe en revue nombre de monuments et d'institutions, tout en se montrant sensible à la réalité sociale de la fin de l'Empire, notamment à la question de l'esclavage et au sort des Indiens. Soucieux de faire découvrir un pays qu'il estime mal connu des Français, il ne ménage pas sa peine, même s'il n'arrive pas toujours à se défaire de certaines idées reçues. Son récit, parfois touchant, parfois agaçant dans sa naïveté, mérite d'être redécouvert.

