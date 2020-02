Guillaume Du Bartas, La Judit,

Edition critique de Steeve Taïlamé

Classiques Garnier, 2020

collection "Texte de la Renaissance",

EAN13 : 9782406090892.

349 p. — Parution le 22/01/20

Vers 1564, la reine réformée Jeanne d’Albret commande au jeune Du Bartas nouvellement converti une réécriture du Livre de Judith. Ce n’est que dix ans plus tard, et après le décès de Jeanne, que paraît La Judit, première épopée de la France moderne, et qu'elle est offerte à la reine catholique Marguerite de Navarre.

Défense de la foi protestante à travers la figure féminine exemplaire, le poème témoigne aussi déjà de l’ampleur d’une innutrition qui se déploiera dans la savante Sepmaine. Le syncrétisme pagano-chrétien y révèle un Du Bartas déjà totalement irréductible à une littérature partisane.

De subtiles et troublantes conciliations s’opèrent dans le poème, ô combien périlleuses. De celles-ci, la dédicace si controversée à la catholique Marguerite, épouse du futur Henri IV, en est bel et bien l’éloquent symbole non accidentel.

La présente édition recontextualise, au regard des récentes recherches littéraires et historiques, une oeuvre de jeunesse à la genèse ambigüe, et qui a longtemps été reléguée au rang d'oeuvre de circonstance.

Elle s'attache à révéler un jeune Guillaume Du Bartas "escambarlat", c'est-à-dire conciliateur entre les deux partis chrétiens, mais surtout un humaniste iréniste.

Sur le plan littéraire, la réécriture biblique est analysée en perspective avec la tradition des femmes illustres, l'esthétique théâtrale humaniste, ainsi que la quête moderne d'une épopée à la française.

La filiation entre La Judit et Judith (1501) de l'humaniste catholique Marulic de Slipt est également mise en évidence, ce qui n'est pas sans conséquence sur la lecture de l'oeuvre.

Enfin, le poème liminaire du poète est analysé en tant que matrice poétique de l'oeuvre bartasienne dans son ensemble.

L'édition propose en appendice trois textes qui apparaissent avec La Judit dans le recueil de 1579 : Le triomphe de la foi, L'uranie, et le Poeme dressé par G. de Saluste, Seigneur Du Bartas, pour l’accueil de la Royne de Navarre, faisant son entree à Nerac.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

Eléments biographiques

Génétique de l’œuvre : une double naissance ?

Judith et Marguerite

La Judit, une réécriture biblique ?

Marulic de Split, le père caché ?

La réforme à l’œuvre

Le féminin sacré

La Judit, matrice de l’œuvre

Histoire et établissement du texte

***

Advertissement au lecteur

A Madame Marguerite de France Royne de Navarre

Argument de la Judith de Guillaume Saluste, Seigneur du Bartas

***

LIVRE I

LIVRE II

LIVRE III

LIVRE IV

LIVRE V

LIVRE VI

***

VARIANTES

APPENDICES

L’uranie ou muse céleste

Le triomphe de la foy

Poeme dressé par G. de Saluste, Seigneur Du Bartas, pour l’accueil de la Royne de Navarre, faisant son entree à Nerac.

GLOSSAIRE

BIBLIOGRAPHIE

INDEX

Voir le livre sur le site de l'éditeur…