Présentation :

Le destin du prince Guillaume d’Orange est tout à fait extraordinaire. Né en 1533, fils du souverain de la minuscule principauté de Nassau Dillenburg, il hérite en 1544, de façon impromptue, de la principale position et de la plus importante fortune des Pays-Bas. Élevé dès lors dans les provinces néerlandaises, il s’y assimilera au point de prendre leur défense quand le roi d’Espagne Philippe II voudra, par l’intermédiaire de son gouverneur, le redoutable duc d’Albe, administrer ces riches contrées de manière absolue, cherchant à en tirer le maximum de revenus et à en extirper le protestantisme. Devenu chef incontesté de la révolte, Guillaume d’Orange sera l’objet d’une proscription émise par le roi, promettant de multiples avantages à qui le tuerait. L’Apologie est la réponse originale en français, à un texte qui l’injurie et l’atteint dans son honneur, dans sa dynastie, dans sa famille, dans sa descendance et dans ses biens. C’est un texte politique, mais aussi un texte très personnel et rempli d’émotions, geste rare sous la plume d’un grand seigneur.

Sommaire

INTRODUCTION

CHOIX ÉDITORIAUX

ÉDITION CRITIQUE DE L' "APOLOGIE" DU PRINCE D'ORANGE

La lettre de Monseigneur le prince d'Orange envoiee aus Rois et aultres Potentats de la Chrestienté

Remonstrance de Monseigneur le Prince à Messeigneurs les Estats generaus des païs bas

La Response de Messieurs Les Estats Generaus

Apologie ou Defense de Monseigneur le Prince d'Orange, Conte de Nassau

Copie de la lettre escripte par le Roi de sa main propre, au Prince d'Oranges, traduicte de l'Espaignol en François

Ban et edict en forme de proscription faict par la Majeste du Roi nostre Sire à l'encontre de Guillaume de Nassau

Lettres du Prince de Parme aus gouverneurs et consauls provinciaus de par-deçà, commandant la publication de ce Ban

A Messieurs les Estats Generauls

BIBLIOGRAPHIE

INDEX

REMERCIEMENTS