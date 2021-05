Guillaume BERTHON, Raphaël CAPPELLEN (éd.)

Letres des ysles et terres nouvellement trouvées par les Portugalois. Un voyage imaginaire à Sumatra à la Renaissance

PRÉSENTATION

Vers 1537 paraît à Toulouse un intrigant recueil d’épîtres en vers relatant un voyage à Sumatra effectué par trois Français. Parfaitement fictifs, les récits mêlent l’imaginaire des grandes découvertes à celui du mythique pays de Cocagne. En s’embarquant en rêve pour ce véritable Éden, les trois aventuriers font de la description des usages insulaires l’image inversée d’une Europe déclinante, qui s’en va à vau-l’eau. D’inspiration marotique, cette subversive fantaisie poétique est restée inconnue des spécialistes des récits de voyage et de la poésie du XVIe siècle, faute d’avoir été rééditée depuis 1537. L’édition qui en est proposée la redécouvre dans toute sa verve simple et efficace, en l’accompagnant d’une introduction et d’une dense annotation, qui en restituent le contexte culturel, éditorial et littéraire.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Lieu, milieu et date

Toulouse pendant la décennie 1530

L'atelier de Nicolas Vieillard

L'auteur ? Les auteurs ?

« Je t'escriptz en fort divers stille »

Brouiller les pistes : grandes découvertes et détails véritables

Un livre des merveilles : voyage en pays de Cocagne

Un coq-à-l'âne en prophétie

Le désordre du monde

Morale ?

Annexe 1 : dépouillement des deux principaux recueils dans lesquels sont conservés des opuscules vernaculaires de Nicolas Vieillard

Annexe 2 : chronologie des coq-à-l'âne de la décennie 1530

PRINCIPES D'ÉDITION DU TEXTE

LETRES DES YSLES ET TERRES

NOUVELLEMENT TROUVÉES PAR LES PORTUGALOIS

Le Livre aux Lecteurs. Quatrain

Guy de Sambale estant à l'ysle de Samatre, exhorte ses compaignons, à escripre à leurs amys en France. Dixain

Rondeau de Jehan de Saverdum responsif au Dixain precedent

Douzain, dudict Saverdum au livre

Triolet du mesmes : le livre respond

[I] Epistre de Guy de Sambale à Leo Cadupan

[II] Jehan de Saverdun audict Leo Cadupan

[III] Aultre Epistre du coq à l'asne continuant les nouvelles

NOTES

BIBLIOGRAPHIE