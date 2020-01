Guillaume Apollinaire, Teatro,

edizione italiana a cura di Franca Bruera,

Roma, Carocci editore, 2020

Collana: Lingue e Letterature Carocci (301)

ISBN: 9788843093199

Pagine: 284o

Prezzo: 29 euro

Il volume raccoglie per la prima volta in Italia tutta l’opera teatrale di Guillaume Apollinaire (1880-1918). Agli antipodi delle convenzioni del teatro borghese, aperto a tutte le possibilità della fantasia e della sperimentazione, intriso di cultura popolare e allo stesso tempo pervaso di onirismo lirico, il teatro di Apollinaire ha segnato un punto di svolta nel panorama culturale europeo del primo Novecento. Primo scrittore a far uso dell’aggettivo “surrealista”, sempre in bilico tra invenzione e tradizione, ordine e avventura, Apollinaire – maestro e profeta del suo secolo – traccia le linee di un rinnovamento teatrale ancora oggi attuale e fecondo.

Indice

«È giunta l’ora di riaccendere le stelle»: il teatro di Guillaume Apollinaire di Franca Bruera

Guillaume Apollinaire, breve profilo bio-bibliografico di Franca Bruera

Opere teatrali di Guillaume Apollinaire

Un bevitore di assenzio che ha letto Victor Hugo

La campana di legno

La febbre

Il Mercante di acciughe

Jean-Jacques

A che ora partirà un treno per Parigi?

Le Mammelle di Tiresia

Color del tempo

Casanova

Frammenti e progetti

«Far sorgere la vita stessa»: Guillaume Apollinaire drammaturgo di Peter Read

Bibliografia

Indice dei nomi