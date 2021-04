Le Grand Prix de Traductologie 2021 de la Société française de traductologie (SoFT) a été décerné le 10 avril à

Jean Delisle pour son livre Interprètes au pays du castor, publié aux Presses de l’Université de Laval.

Le jury a retenu l’aspect novateur de l’ouvrage qui porte sur la profession d’interprète, trop souvent passée sous silence dans l’histoire de la traduction. Le jury salue aussi l’étude de la dimension culturelle, politique et économique de l’ouvrage sur ces « ouvriers des langues et du discours évanescent » et la qualité de l’écriture de l’auteur.

Ont également obtenu des voix (par ordre alphabétique) :

David Elder, Paul Valéry et l’acte de traduire (Classiques Garnier)

Charles Le Blanc, Histoire naturelle de la traduction (Belles Lettres)

Marie-France Monge-Strauss, Traduire le Livre de Jonas. De Lefèvre d’Etaples à la version révisée de Genève (1530-1588) (Classiques Garnier)