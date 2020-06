Le GPI, ou Grand Prix de l’Imaginaire, est le prix français le plus ancien encore en activité – depuis 1974 – ainsi que le plus prestigieux consacré aux « littératures de l’Imaginaire ». Le terme « Imaginaire » recouvre l’ensemble de ces « mauvais genres » que sont la science-fiction, la fantasy, le fantastique, de même que diverses fusions de ces genres et encore les « transfictions » où, par exemple, quelques éléments « non-mimétiques » se glissent insidieusement au sein d’une littérature dite « générale ».

Le jury, composé d’amateurs et de professionnels de différents horizons, distingue chaque année les romans et nouvelles francophones et étrangers les plus marquants à la fois pour leurs qualités littéraires, leurs ambitions et leurs originalités. Il récompense également essais, traducteurs, illustrateurs et littérature jeunesse. Indépendant des maisons d’éditions et de toute institution, et soucieux de rappeler qu’aux côtés des voyageurs du réel (romanciers historiques, documentaristes, explorateurs et navigateurs et pirates), il y a une autre manière de voyager : dans l’Imaginaire.

Lauréats 2020

1) Roman francophone

Les Furtifs de Alain Damasio (La Volte)

2) Roman étranger

Vita Nostra de Marina & Sergueï Diatchenko (L’Atalante)

3) Nouvelle francophone

Helstrid de Christian Léourier (Le Bélial’)

4) Nouvelle étrangère

Les Meurtres de Molly Southbourne de Tade Thompson (Le Bélial’)

5) Roman jeunesse francophone

L’Arrache-mots de Judith Bouilloc (Hachette jeunesse)

6) Roman jeunesse étranger

La Faucheuse, tomes 1 à 3, de Neal Shusterman (Robert Laffont)

7) Prix Jacques Chambon de la traduction

Michelle Charrier pour Trop semblable à l’éclair de Ada Palmer (Le Bélial’)

8) Prix Wojtek Siudmak du graphisme

Philippe Aureille pour Les Îles noires de Sylvie Lainé (Organic)

9) Essai

Lovecraft : Je suis Providence de S.T. Joshi (ActuSF)

10) Prix spécial

La BnF pour l’exposition Tolkien, Voyage en Terre du Milieu