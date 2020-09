Gorrillot Bénédicte (dir.),

L'Héritage gréco-latin dans la littérature française contemporaine,

Genève, Droz, collection "Histoire des idées et critique littéraire", 2020.

544 p. — EAN13 : 9782600060509.

Le présent volume propose d’étudier le corpus littéraire français contemporain d’une façon originale: en l’interrogeant sous l’angle rarement abordé de son rapport au fonds gréco-latin, déclaré en voie d’oubli culturel mais en réalité très mobilisé par les créateurs ; en réservant une attention particulière à la production poétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle encore trop peu systématiquement traitée; et en croisant le point de vue des auteurs – ici Éric Clémens, Jacques Demarcq, Michel Deguy, Christian Prigent, Pascal Quignard, Jude Stéfan, Jean-Pierre Verheggen – avec celui de leurs lecteurs universitaires. Les divers contributeurs étaient ainsi invités, depuis leur expertise moderniste, à caractériser les modalités de ce retour vers l’ancien socle gréco-latin (selon un rapport d’héritage savant ? de mystification désinvolte ?) ainsi que les enjeux les sous-tendant et permettant d’induire une éventuelle spécificité poétique contemporaine.

This volume aims to understand the corpus of contemporary French literature by analyzing it based on its relationship to the Greco-Latin corpus. This original avenue of research pays particular attention to the poetic production of the end of the twentieth and beginning of the twenty-first century.

Voir le livre et le sommaire détaillé sur le site de l'éditeur…

Table des matières (abrégée)

Introduction

Prologue : La parole aux écrivains invités

"Pourquoi se faire encore gréco-latin au XXIe siècle ?"

(contributions d'Éric Clémens, Jacques Demarcq, Michel Deguy, Christian Prigent, Pascal Quignard, Jude Stéfan, Jean-Pierre Verheggen)

Première partie. Intimités poétiques gréco-latines

Chapitre premier. L’héritage remodelé

(contributions sur Michel Deguy, Jude Stéfan, Jacques Roubaud)

Chapitre II. Émancipations défigurantes

(contributions sur Emmanuel Hocquard, Pascal Quignard, Christian Prigent, Jean-Pierre Verheggen)

Deuxième partie. Intimités romanesques gréco-latines

Chapitre III. Romanciers traducteurs

(contributions sur Louis-Ferdinand Céline, Marguerite Yourcenar, Pierre Klossowki, Claude Simon)

Chapitre IV. Pratiques romanesques contemporaines

(contributions sur Pascal Quignard et François Bon, Claude Louis-Combet, Marie Cosnay, Patrick Delville, Gérard Macé, Pierre MIchon)

Troisième partie. La matière gréco-latine à la scène

Chapitre V. De la scène théâtrale...

(contributions sur Aimé Césaire, Kateb Yacine, Michel Vinaver, Valère Novarina et la polémique de 2005 à Avignon)

Chapitre VI. ... À la scène filmographique

(contributions sur Ridley Scott, Wolfgang Peterson, Oliver Stone, Zack Snyder)

Conclusion. Réouvertures après travaux

Liste des auteurs

Bibliographie générale

Index nominum