Ágnes Heller,

La Valeur du hasard. Ma vie

Édition de Georg Hauptfel.

Traduction de Guillaume Métayer,

Rivages Payot, 2020.

EAN13 : 9782743650278.

La vie extraordinaire d’Ágnes Heller (1929-2019), l’une des grandes philosophes et sociologues du xxe siècle. Une vie intense et mouvementée, traversée par une constante et courageuse quête de liberté. Au cours de sa longue existence, elle aura connu de près quatre systèmes différents : la société autocratique de classes, les totalitarismes nazi puis communiste, la démocratie libérale. Dans les dernières années de sa vie, forte de son expérience, elle lutte contre le nationalisme renaissant et la démocratie illibérale. Au cœur de son parcours existentiel et intellectuel, la rencontre avec György Lukács et la naissance de l’école de Budapest, avec son cortège d’amitiés et d’intrigues amoureuses. La vocation philosophique d’Ágnes Heller, son vif esprit d’indépendance, s’accompagnent d’un engagement politique sans concession qui la projette en première ligne des événements cruciaux du xxe siècle : la révolution de 1956, Mai 1968, la chute du Mur en 1989, et jusqu’au gouvernement d’Orbán. Elle raconte son émigration en Australie puis en Amérique et ses fébriles années new-yorkaises (elle occupera la chaire Hannah Arendt à la New School for Social Research). Dans ce kaléidoscope d’expériences défilent les plus grands noms de la pensée du xxe siècle, de Foucault à Derrida, d’Adorno à Löwenthal, de Jonas à Habermas, de Kołakowski à Bauman.

Sommaire

Avant-propos 5

1. Premiers souvenirs 7

2. Famille. 10

3. Enfance. 19

4. Le grand et le petit mondes 27

5. Guerre et persécution. 35

6. Après la guerre. 49

7. Études, Lukács et le parti 57

8. Révolution et interdiction de travail 71

9. Nouveau départ et l’école de Budapest 85

10. L’année 1968. 109

11. Deuxième interdiction professionnelle et émigration. 122

12. L’Australie. 128

13. Les États-Unis 144

14. Le changement de système, la mort de Feri et Budapest 168

15. Europe. 182

16. Liberté et responsabilité. 189

17. La valeur du hasard. 194

Voir le llivre sur le site de l'éditeur…