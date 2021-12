« Il était une fois des reines et des princesses. Elles gouvernaient des pays, commandaient des armées et se faisaient obéir. Leur vie était remplie de possibilités, de pouvoirs et de projets. Elles s’appelaient Artémise d’Halicarnasse, Antigone, Jocaste ou Aithra.

Exceptionnelles et singulières, ces femmes appartiennent à un passé aristocratique ou vivent dans un ailleurs royal. Dans ces mondes possibles, elles sont elles-mêmes possibles. Il suffit d’imaginer. Et les Grecs ont su les imaginer.

Les mêmes Grecs inventent la démocratie. Et voilà que les femmes de cette trempe, en état de diriger et de défendre l’État, deviennent tout simplement

inconcevables. Voilà que l’homme est un animal politique, la femme un animal domestique. C’est ainsi. C’est la nature.

À bien des égards, nous en sommes encore là aujourd’hui. Dans nos démocraties, les hommes peuvent et les femmes ne peuvent toujours pas. Un soupçon fondamental plane toujours. Ne seraient-elles pas, peut-être, incompétentes ? Ne sont-elles pas, sans doute, des incapables ? » G. S.

Pourquoi et comment, enfin, rendre les femmes prêtes à pouvoir diriger !

Un livre brillant, documenté et… ultracontemporain.



Giulia Sissa est philosophe et historienne de la culture. Professeure de théorie politique et de civilisations classiques à UCLA, elle a notamment publié L’âme est un corps de femme, Sexe et sensualité. La culture érotique des Anciens et, plus récemment, La Jalousie. Une passion inavouable.

