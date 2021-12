Cet essai met au jour, pour la première fois, un corpus littéraire constitué d’une cinquantaine de romans ou recueils de nouvelles, tous écrits depuis l’an 2000 par des chanteurs et chanteuses en activité. De Bertrand Belin à Dominique A, de Viktor Lazlo à Mathias Malzieu, d’Olivia Ruiz à Cali, Gaël Faye ou Abd Al Malik notamment, c’est à un large nomadisme esthétique et médiatique que nous auront conviés les vingt premières années du XXIe siècle.



Radicalisant le geste alors transgressif d’un Yves Simon, d’une Brigitte Fontaine ou d’un Gérard Manset, une nouvelle génération d’Auteurs-Compositeurs-Interprètes (A.C.I.) vient en effet d’entrer en littérature, interrogeant à nouveaux frais les anciennes distinctions entre chanson populaire, chanson à texte et œuvre littéraire. C’est cette histoire qui est ici racontée, dans son détail, comme contribution à un débat contemporain avivé notamment par l’attribution à Bob Dylan du prix Nobel de littérature.



L’analyse littéraire se propose d’appréhender les liens entre l’art de la chanson et une écriture dévolue au récit, afin de déceler les convergences et spécificités de ce corpus inédit. Des figures et des motifs apparaissent, qui prennent sens comme geste d’appropriation littéraire des séquences narratives constitutives des rites d’initiation. Récits de soi, récits de voix, ces œuvres consacrent l’émergence d’une nouvelle figure majeure de notre paysage culturel : l’Auteur-Compositeur-Interprète-Écrivain.

Table des matières

Intro 5

Les novices : l’entrée en littérature 11

Lire 11

(C)hanter 17

Éditer 21

Écrire 30

Récits de soi 41

Vocation 42

Fictions autobiographiques 47

L’espace cantobiographique 51

Récits de voix 65

Voix et singularité 65

J’entends des voix 67

La parole empêchée 72

Ressassement et monologue 79

Les initiés : le rite 87

La hantise 87

Étude de motif: le plongeon 93

Mourir pour renaître : récit et initiation 105

Récits d’assignation 119

Outro 131

Corpus 135

Index 139