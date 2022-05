Les correspondances intimes qu’entretint Casanova avec ses proches, vers la fin de sa vie, nous étaient peu connues. On s’était plutôt intéressé jusqu’ici à ses relations amicales, intellectuelles, curieuses ou prestigieuses.

Ces correspondances familiales nous donnent une idée des rapports qu’entretenait Casanova avec ses frères, et de l’intérêt paternel qu’il portait à ses neveux. De Carlo Angiolini, son neveu par alliance, on ne savait presque rien jusqu’ici, sinon le rôle qu’il devait jouer dans la publication de l’Histoire de ma vie. Ses lettres inédites nous révèlent qu’il fut pour l’oncle de Dux le plus proche, le plus affectueux et le plus dévoué de toute la famille. Sur les treize dernières années de la vie de Casanova, c’est lui qui nous informe le mieux.

Les lettres de Francesca Buschini, la jeune compagne que Casanova laissa à Venise lorsqu’il dut fuir une dernière fois sa patrie en 1783, nous permettent de suivre ses pérégrinations à travers l’Europe, ses espoirs et ses moments de découragement, jusqu’à son installation au château de Dux.



Marie-Françoise Luna, professeur émérite de l’Université de Grenoble III, est l’auteur d’une thèse d’État sur Casanova mémorialiste, ainsi que de divers travaux sur Casanova, les archives casanoviennes et la littérature française du XVIIIe siècle. Elle a dirigé avec Gérard Lahouati l’édition de l’Histoire de ma vie dans la Pléiade (Gallimard, 2013-2015).

Furio Luccichenti est un architecte romain. Son intérêt pour la recherche historique l’a poussé à explorer des fonds d’archives du XVIe au XVIIIe siècle (biographies, musicologie, gastronomie). Il a publié de nombreux articles historiques, ainsi que deux journaux de voyage et deux autobiographies inédits ; il s’est particulièrement intéressé aux aventuriers, et notamment à Casanova. Il a fondé avec Helmut Watzlawick la revue L’Intermédiaire des casanovistes (1983-2013) et a contribué avec lui à l’annotation de l’Histoire de ma vie dans l’édition de la Pléiade (Gallimard, 2013-2015).

Roland Le Mollé est maître de conférences honoraire en langue et littérature italiennes à l’Université Grenoble III.

