Giacometti / Beckett. Rater encore. Rater mieux

Institut Giacometti, Paris

9 janvier, 28 mars

Commissaire : Hugo Daniel

Parmi les amitiés littéraires d’Alberto Giacometti (1901-1966), celle qui le lie à Samuel Beckett (1906-1989) n’est pas la plus connue, mais c’est l’une des plus durables.

Elle remonte à 1937 et se développe dans l’après-guerre. Les deux artistes aiment se retrouver dans les soirées sans fin des cafés de Montparnasse, puis arpenter Paris la nuit. De profondes parentés rapprochent leurs œuvres, qui s’expriment dans une collaboration exceptionnelle : la réalisation par Giacometti d’un décor pour une mise en scène d’En attendant Godot en 1961.

Pour la première fois, l’Institut Giacometti présentera les liens qui ont rapproché l’artiste et l’écrivain. L’exposition abordera leur longue amitié, leurs collaborations, et l’affinité entre leurs œuvres qui ont croisé la trajectoire de l’Existentialisme. Aux côtés de sculptures marquantes de Giacometti, comme La Cage (1950), Trois Hommes qui marchent (1947), l’arbre pour Godot (1960), et de dessins souvent inédits, sont convoqués de nombreux textes, pièces de théâtre, mises en scènes et films de Beckett. Le rapprochement opéré entre les sculptures et dessins de Giacometti et les textes et pièces sonores et filmiques de Beckett permettront d’aborder les thèmes majeurs qui les rapprochent : l’importance du processus créatif vécu entre répétition et déception (le fameux « rater mieux » de Cap au pire), leur intérêt pour un corps à la fois médium et contrainte, l’importance de la scénographie, la dislocation du corps et de la parole, la solitude, et un sens de l’absurde.

*

*

Denis Lavant lit Beckett à l’Institut Giacometti

En partenariat avec le Théâtre de l’Athénée, l’acteur Denis Lavant est l’invité exceptionnel de l’Institut Giacometti. Installé à côté du décor de la représentation du décor de Giacometti pour En attendant Godot, le comédien et amoureux de Beckett nous lit des extraits choisis des pièces de Samuel Beckett.

Le dimanche 24 janvier en live sur nos réseaux sociaux.



Beckett mis en musique par Pedro Garcia-Velasquez

La musique aura-t-elle le dernier mot ? Les mots réussiront-ils à couper le sifflet à la musique ? De cet affrontement, Samuel Beckett a tiré une pièce radiophonique et musicale, mise en note aujourd’hui par le compositeur Pedro García Velasquez. Avec le soutien du Théâtre de l’Athénée, le musicien installe son œuvre Words and Music au cœur de l’Institut Giacometti. Avec cette visite sonore découvrez l’exposition «Giacometti/Beckett » autrement !

Le mardi 26 janvier en live sur nos réseaux sociaux

