Gestion de projet sur les sources numériques en SHS

Action Nationale de Formation

L’arrivée massive de sources numérisées ou nativement numériques dans la recherche en sciences humaines et sociales a encore été renforcée par cette année de pandémie. L’hétérogénéité des formats, la multiplicité des normes et standards ou la détérioration accélérée des supports montrent bien que l’ère numérique impose un nouveau cadre de travail à la recherche en SHS.

Aussi, proposons-nous une nouvelle édition de l’action nationale de formation « Gestion de projet sur les sources numériques en SHS » du 5 au 8 octobre 2021 au Centre Paul-Langevin d’Aussois (73).

Vous êtes enseignant-chercheur, chercheur, doctorant, ingénieur, technicien, bibliothécaire, vous êtes ou allez être impliqué dans un projet de numérisation des sources de la recherche, cette formation est faite pour vous car elle vise à présenter les nouveaux contextes et cadres de travail et à vous sensibiliser aux différents enjeux du monde des données numériques.

Cette ANF vous donnera une formation concrète et pratique, introduisant aux principaux aspects de la gestion de projets de sources numériques de la recherche en sciences humaines et sociales. Pour vous aider dans l’organisation de ces projets souvent multidisciplinaires, elle vous permettra de vous situer dans le paysage numérique et de vous orienter en fonction de vos objectifs. Afin de vous permettre de mieux comprendre les questions relatives à la gestion d’un projet vous serez mis en situation avec un cas pratique.

Inscriptions en ligne sur le site http://anf.msh-vdl.fr jusqu'au 28 mai 2021.

Programme :

La formation commence le mardi 5 octobre à 9h et se termine le vendredi 8 octobre matin.

L’accueil des stagiaires est assuré dès lundi 4 octobre au soir et le départ d’Aussois est prévu le 8 octobre à 11h.

Les sessions auront une alternance entre présentation méthodologique et des exercices pratiques sur les différentes étapes du projet numérique.

Mardi 5 octobre 9h : Conférence inaugurale « Situation des humanités numériques »

Mardi 5 octobre matin : Débuter un projet

Mardi 5 octobre après-midi : Rassembler ses sources

Mercredi 6 octobre matin : Gérer ses sources : juridique, archivage, structuration

Mercredi 6 octobre après-midi : Gérer les besoins et choisir outils et méthodes

Jeudi 7 octobre matin : Stratégie d’organisation et de communication

Jeudi 7 octobre après-midi : Situer son travail / L’après projet

Jeudi 7 octobre après-midi : Conférence prospective

Vendredi 8 octobre matin : Restitutions et bilans

En complément à ces sessions, des moments thématiques seront organisés pour favoriser les échanges d’expériences et les approfondissements : séances BOF (Birds of a feather), urne à questions, glossaire, etc.

Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 mai 2021. Pour tout renseignement : anf.sourcesnumeriques@univ-tours.fr

Publics

La formation s’adresse aux personnels du CNRS et de l’enseignement supérieur et de la recherche en SHS, doctorants et post-doctorants, professionnels de la conservation du patrimoine.

Organisateurs et partenaires

Cette formation est organisée par la MSH Val de Loire et par des acteurs des « Humanités numériques ». Elle bénéficie du soutien de la commission nationale de formation permanente du CNRS, de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales (InSHS) du CNRS, du consortium CAHIER (Corpus d’Auteurs pour les Humanités - Informatisation, Édition, Recherche).