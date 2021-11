En premier fut un poète, Parménide, le père de l'ontologie, qui laissa libre cours à une autre manière de penser, plus d'une fois mythique, servie par un talent littéraire que l'on eut tort de sous-estimer. Puis un dialecticien, Zénon d'Élée, voulut ébranler de fausses certitudes et poser des questions nouvelles, en usant au besoin de paradoxes, restés fameux. Enfin dut s'imposer une synthèse, jouant aussi le rôle d'une « défense et illustration » de la philosophie éléatique. Elle fut l'oeuvre d'un amateur, Mélissos, haut responsable (ou ancien haut responsable) civil et militaire de Samos.

Gérard Lambin a enseigné à l'Université de Rennes 2. Ses recherches portent avant tout sur la poésie des Grecs, mais également leur philosophie.