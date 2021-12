Le texte de Pandora, qui n’a jamais été édité correctement du vivant de Nerval, est le fruit d’une longue reconstruction philologique. Cette édition fait le point sur la genèse de l’œuvre, tout en faisant apparaître le réseau fantasmatique qui la tisse, et le mode rapsodique de sa composition.

Quant au feuilleton de Promenades et souvenirs, sorte de Voyage d’hiver nervalien, il fait alterner un récit d’errance sur la terre natale du Valois et un récit autobiographique dévoilant l’absence de la mère, tout en balisant rétrospectivement un cheminement poétique marqué par la tombée de la poésie dans la prose.